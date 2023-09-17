وزارة العمل: برنامج تدريبي على صيانة الإلكترونيات لشباب الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل، عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات التدريب المجاني للدفعة الأولى من الشباب راغبي التدريب من الجنسين على مهنة صيانة الإلكترونيات، وذلك بمركز التدريب المهنى بالحضرة لعدد 15 متدربا ومتدربة بعد إجراء مقابلات شخصية لهم، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية ومركز المهندس لصيانة الإلكترونيات والشاشات، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير من خلال أحدث وسائل التدريب والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الدورات وفق أحدث الأساليب العالمية.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أنه قام بزيارة المركز وتفقد سير العملية التدريبية داخل البرنامج التدريبي، كما استمع لآراء الشباب ومطالبهم في مجال التدريب والمتمثلة فى زيادة فترة التدريب للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة.

وأضاف وكيل المديرية، أن التدريب على المهن المستحدثة الذي بدأته الوزارة والمديريات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب على مهن ووظائف تواكب تغيرات سوق العمل، وأكد أن المديرية تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبهم، وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية، كما أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضاً الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة.

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