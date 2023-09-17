وصول 30 ألف سائح علي متن 149 رحلة طيران لمطار الغردقة ومرسي علم

كشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم والغردقة الدوليين، اليوم الاحد، وصول قرابة 30 ألف سائح على متن 149 رحلة طيران، وذلك على مدار اليوم.

من جانبه أشار، بشار ابو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر، الي تنوع كبير فى الجنسيات التى تصل إلى مرسى علم والغردقة، حيث تستقبل المنتجعات بها قرابة 11 جنسية متنوعة.

وأضاف ابو طالب، ان قطاع السياحة شهد خلال العام الجاري تحقيق ارقام متقدمة فى نسب الإشغال السياحى، حيث كانت هناك فنادق كاملة العدد فى مدينة الغردقة.

وأكد، نقيب المرشدين السياحيين، أن الرحلات الداخلية عملت علي زيادة نسب الإشغال السياحى والتى تراوحت خلال الموسم الحالى بين 80 إلى 90%.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر، اليوم، قرابة 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 23 رحلة طيران دولية.

يأتى ذلك ضمن 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، يستقبلها مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجاري بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتبين من جدأول التشغيل الاسبوعية أن من المقرر ان تصل 133 رحلة اسبوعية اكثرها وصولا من دول المانيا والتشيك وبولندا، وكذلك من دول ايطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.

فيما تستقبل منتجعات الغردقة، على مدار ساعات اليوم، قرابة 25 ألف سائح قادمين على متن 126 رحلة طيران.

ومن جانبها، تواصل القرى والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، تستقبل يوميًا عشرات من رحلات الطيران من مختلف العواصم الأوروبية، وذلك خلال الموسم السياحي الصيفي الجارى.