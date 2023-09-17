محافظ بورسعيد يكرم بطل إفريقيا في الملاكمة بعد صعوده للأولمبياد

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، عمر السيد رجب العوضي، أحد أبناء المحافظة ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة، بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالسنغال والتي أقيمت في مدينة داكار، وتأهله لبطولة أولمبياد باريس 2024، بحضور اسرة اللاعب، وأشرف الدسوقي، رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة.

وقدم محافظ بورسعيد خالص التهنئة للاعب، معربًا عن سعادته بوصول أبناء المحافظة إلى منصات التتويج الدولية والأوليمبية والتمثيل المشرف لمصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية والذين يحققون البطولات.

وطالب المحافظ خلال تكريم اللاعب بالإجتهاد في التدريبات من أجل الإستمرار في النجاح وتحقيق البطولات ورفع اسم بورسعيد عاليًا، مشيرًا إلى أنه ينتظر تكريم اللاعب عقب حصوله علي بطولة باريس 2024 والتتويج بها.