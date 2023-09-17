بالفيديو.. أستاذ جيولوجيا يكشف العوامل التي أدت إلى كارثة درنة الليبية

قال الدكتور خليفة الدرسي أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنغازي، إنّ أحد العوامل التي أدت إلى الكارثة الإنسانية في درنة هي انهيار السدين، مشيرًا إلى أن تصميمها تم بناءً على قاعدة بيانات وهي كميات المياه التي تجري في الوادي والأودية الأخرى سنويا، وبالتالي، فإن هطول أمطار بكميات استثنائية نتيجة للإعصار دانيال أدى إلى تراكم كميات كبيرة خلف السدين وهو ما أدى إلى انهيارهما.

وأضاف الدرسي أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنغازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق وجدي مقدمة برنامج "القاهرة الإخبارية": "السد العلوي كان يحاول تخزين كميات مياه تزيد عن سعته، وبالتالي فإن تراكم المياه خلف السد لفترة من الوقت أدى إلى انهياره واندفاع المياه بكميات كبيرة في الفترة نفسها في اتجاه المدينة".

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنغازي: "لم يؤخذ في الاعتبار عند بناء المباني السكنية طبيعة الأرض المبنية عليها مدينة درنة، وبالتالي، فإن سيلان كمية كبيرة من المياه دفعة واحدة بواقع 100 مليون متر مكعب في اتجاه المدينة أدى إلى جرف المباني بالكامل باتجاه البحر، لأن هذه الكميات من المياه استثنائية".

وواصل الدكتور خليفة الدرسي أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنغازي: "لو رجعنا إلى منسوب المياه الذي على أساسه صُممت السدين على أساس موسمي نجد أنها لا تقارن بالكمية التي هطلت على درنة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت هطول الأمطار التي أدت إلى الكارثة، وهو ما أدى إلى انهيار السدين".

