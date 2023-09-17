محافظ الإسكندرية يشارك  100 طفل من ذوي الهمم والأيتام توزيع شنط المدارس

نظمت "مؤسسة احنا الخير" مائدة إفطار مع الأطفال الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع بشاطئ المندرة المجاني، والذي يأتي تزامنا مع سلسلة معارض أهلا مدراسنا ضمن استعدادات بداية العام الدراسي الجديد، وقد حضر الإفطار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وفي كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا لتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها وخاصة من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثناء الاحتفالية قام محافظ الإسكندرية بتوزيع شنط المدارس علي 100 طفل من الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع، كما تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية و الغنائية و الألعاب و مسابقات للأطفال، وذلك في أطار حرص محافظة الإسكندرية على رعاية مثل هذه الاحتفالات لإدخال البهجة على أبنائنا من ذوي الهمم والأيتام كما قامت مؤسسة إحنا الخير بتوزيع 11,000 شنطة مدرسية بالنجوع والقري والمناطق الأكثر إحتياجا بالإسكندرية.

كما قدم الشريف الشكر والعرفان لإدارة السياحة والمصايف على الجهد المبذول خلال فترة الصيف وترحيبهم بكل زوار الإسكندرية وقدم شكر خاص لمؤسسة إحنا الخير وماتقدمه من جهود في خدمة أبنائنا من الأيتام وذوى الهمم ، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع السكندري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، و الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان ، والأستاذة مني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحنا الخير