ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين: عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين لباحات المسجد، كما أعاقت دخول الفلسطينيين وطلبة المدارس إلى باحاته.
وأوضحت دائرة الأوقاف أنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.
وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب 15 شخصا حتى اللحظة.

ads
الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المستوطنين
ads