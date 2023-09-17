فلسطين: عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين لباحات المسجد، كما أعاقت دخول الفلسطينيين وطلبة المدارس إلى باحاته.

وأوضحت دائرة الأوقاف أنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب 15 شخصا حتى اللحظة.