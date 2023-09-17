الفرعونية للبترول تحقق 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية

استعرض المهندس حسام ذكى رئيس الفرعونية معدلات الأداء حيث أشار إلى أن اجمالى انتاج الشركة بلغ 154 مليون قدم مكعب غاز يومياً وأكثر من 3 آلاف برميل متكثفات ، وتحقيق نسبة 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية.

ولفت خلال أعمال الجمعية العامة لشركة والفرعونية للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023 إلى أن الشركة نجحت فى تقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأقل من المستويات القياسية العالمية ، وأن الشركة تعطى أولوية للحفاظ على السلامة والبيئة ونجحت فى الحفاظ على شهادات الأيزو فى إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة وحصلت على شهادة الأيزو فى الحفاظ على الطاقة ، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى للنظم المالية والإدارية بالشركة.

شارك في أعمال الجمعيات المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة لمركزية لشئون مكتب الوزير والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه وممثلى شركات إينى وبى بى وشل وأبكس.