بلينكن وجوتيريش يناقشان القضايا المتعلقة بصفقة الحبوب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الوزير أنتوني بلينكن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ناقشا يوم السبت هاتفيا، قضايا بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال ميلر في بيان صحافي، إن بلينكن وجوتيريش "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك صفقة حبوب البحر الأسود"، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والوضع الأمني في هايتي.

وأضاف: "لقد ناقشوا أولويات الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دعم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديث الأمم المتحدة للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وبحسب بيان بيان الخارجية الأمريكية، فقد زود بلينكن جوتيريش بمعلومات حول الأحداث التي تعتزم الولايات المتحدة عقدها في إطار جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهر البيان أنها تغطي "الاستجابة لتهديد المخدرات الاصطناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية الكبيرة".

وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.