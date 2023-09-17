برشلونة يقسو على ريال بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة، فوزًا عريضًا على ضيفه ريال بيتيس بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجيك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وظهر البرتغاليان جواو كانسيلو وجواو فيليكس في التشكيل الأساسي البلوجرانا لأول مرة منذ انضمامهما للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، بعد التعاقد معهما لمدة موسم على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني على الترتيب.

ووضع الثنائي البصمة الأولى لهما بتسجيل هدفين بواقع هدف لكل منهما في شباك ريال بيتيس، حيث افتتح فيليكس التهديف في الدقيقة 25، واختتم كانسيلو الخماسية في الدقيقة 81.

وجاءت الثلاثة أهداف الأخرى عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا في الدقائق 32 و62 و66.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط بالمركز التاسع.