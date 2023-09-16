وكيل صحة دمياط يشدد على تلافي سلبيات المرور على المستشفيات الحكومية

اجتمع اليوم السبت الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مع مديرى المستشفيات ومديرى الادارات الفنية بالمديرية وذلك بقاعة مستشفى الرمد بدمياط ،حيث تضمن الاجتماع عرض السلبيات الناتجة عن المرورات الاشرافية لفرق مديرية الصحة و بحث كيفية حلها و تفاديها .

كما تضمن الاجتماع وضع جدول زمني للانتهاء من بعض المعوقات بالمستشفيات للارتقاء بجودة تقديم الخدمات الطبية للمرضى .

أكد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط على ضرورة متابعة التسجيل الطبى للمرضى و متابعة توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ،بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار برفع كفاءة المستشفيات الحكومية و تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين و فى اطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ،تفعيل العلاج على نفقة الدولة بأقسام الرعايات المركزة و الحضانات .

ومن الجدير بالذكر انه تم مناقشة سبل الاستعداد لاعتماد بعض المنشأت الصحية بالمحافظة تمهيدا لدخولها نظام التأمين الصحي الشامل.