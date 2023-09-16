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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. مشيرة خطاب تستقبل العزاء في زوجها بجامع عمر مكرم

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب تستقبل العزاء في زوجها
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استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت؛ بمسجد عمر مكرم بالتحرير، المعزين لتأدية واجب العزاء والمواساة في زوجها الراحل المهندس حسن خطاب. 

وحرص عدد كبير من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقديم واجب العزاء للسفيرة مشيرة خطاب ومواساتها. 

وشيعت أسرة المهندس الراحل حسين خطاب، جنازة الفقيد يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحضور بعض أعضاء المجالس القومية المتخصصة، وأعضاء وباحثي المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين  من الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

السفيرة مشيرة خطاب تستقبل العزاء في زوجها بـ عمر مكرم

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عزاء زوج السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب
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