برلمانية: توجيهات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الضغوط الاقتصادية

أشادت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتفقد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت، لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف، مؤكدة أن الزيارة تعكس مشهد اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بجموع المصريين والاطلاع علي أحوالهم ومعيشتهم علي أرض الواقع في ظل الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن ماشهدته الزيارة الرئاسية لمحافظة بني سويف، من حب وتأيد وترحيب من أهالي وأبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مشهد جماهيري كبير، يعبر عن مقدار المحبه التي تنبع من قلوب المصريين للرئيس السيسي وخير دليل علي أنهم يعلمون جيداً أن السيسي هو رئيسا لكل المصريين قولا وفعلاً.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي خلال زيارته لبني سويف والتي تضمنت ثماني قرارت، جاءت في مقدمتها، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن ، بالاضافة الي سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، واصفه أيها بـ"القرارات العظيمة" التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية التي تشهدها الدول .

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن قرارات الرئيس أثلجت وأسعدت قلوب الأسر المصرية رجال ونساء شباب وفتيات موظفين في القطاع العام والخاص وايضا مستفيدين من المعاشات والمساعدات التضامنيه، معتبره أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريين جميعاً.

ولفتت النائبة نيفين حمدي، إلي أن حياة كريمة هي مبادرة رئاسية انسانية في المقام الأول، أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهالينا الأكثر احتياجًا بالقري والمراكز علي مستوي الجمهورية، مضيفه أن المبادرة تساهم بشكل كبير في تحقيق الحقوق المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل تعد جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان في العيش بحياة آدمية للجميع دون أي تمييز او تفرقه.

واختتمت عضو إفريقية النواب، بيانها أن المبادة الرئاسية حياة كريمة تعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية المصرية، القائمة على تحسين حياة المصريين، والتى امتدت من الداخل إلى الخارج، عبر دعم التنمية فى العديد من الدول العربية والإفريقية لتحقيق الهدف الاسما من المبادرة لتوفير "حياة كريمة" للشعوب والأوطان.