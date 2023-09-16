توتنهام يهزم شيفيلد بهدفين قاتلين في الدوري الإنجليزي

خطف فريق توتنهام فوزا مثيرا من شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب توتنهام هوتسباير في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين الفريقين، وحاول توتنهام كثيرا على مرمى شيفيلد من خلال المهاجم هيونج مين سون ولكن محاولاته لم تترجم إلى أهداف وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين دون أهداف.

في الشوط الثاني، نجح شيفيلد في التقدم عن عن طريق جوستافو هامر فى الدقيقة 73، وحافظ على هذا التقدم حتى انتهاء الوقت الأصلي من المباراة وبدت وأن توتنهام سيخسر ولكن ولكن نجح فى الوقت بدلا من الضائع، فى قلب النتيجة، بتسجيله هدفين عن طريق البرازيلي ريتشارليسون والسويدي ديان كولوسيفسكي فى الدقيقتين 98 و 100.

بدأ توتنهام المباراة أمام شيفيلد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: باب سار - يفيس بيسوما - ديان كولوسيفسكي - - مانور سولومون

خط الهجوم: هيونج مين سون

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده للنقطة 13 فى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة فى المركز السابع عشر.

