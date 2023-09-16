الدوري السعودي.. ماني يتقدم لـ«النصر» على الرائد بالشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، على مضيفه الرائد في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ونجح السنغالي ساديو ماني في وضع العالمي في المقدمة بالشوط الأول أمام الرائد، حينما سجل هدفًا في الدقيقة 45+1 من تسديدة على مشارف منطقة الجزاء.

وتسبب ماني في طرد بندر حسن وحيشي لاعب أصحاب الأرض في الدقيقة 45+2، عندما خطف أسد التيرانجا الكرة منه على خط منطقة الجزاء.

ويقود رونالدو هجوم النصر أمام الرائد رفقة ساديو ماني وعبدالرحمن غريب، فيما يجلس البرازيلي أندرسون تاليسكا على مقاعد البدلاء.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الرائد بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 4 نقاط.