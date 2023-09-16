الزمالك يسقط أمام أرتا سولار بهدفين في الكونفيدرالية

سقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بهدفين دون رد، أمام مضيفه أرتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب عزام بتنزانيا، لحساب منافس ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هدف الفريق الجيبوتي مع بداية أحداث الشوط الثاني، ولم يتم عرض الهدف بسبب انقطاع البث من المصدر، وأضاف الفريق الجيبوتي الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب ألابا محمود.

ويستضيف الزمالك، نظيره الجيبوتي، نهاية الشهر الجاري، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق أكثر من هدفين لضمان التأهل للدور التالي.

وضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.

ومع الدقيقة 68 أجرى أسوريو التبديل الأول و الثاني و الثالث و الرابع كالتالي:

نزول مصطفي الزناري و خروج حسام عبد المجيد

نزول محمد أشرف روقا و خروج نبيل عماد دونجا

نزول عمرو السيسي و خروج شيكابالا

نزول سيد نيمار و خروج سيف الدين الجزيري