رئيس جامعة حلوان: فعاليات أسبوع شباب الجامعات نجحت بشكلٍ ملحوظ

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان فعاليات أسبوع شباب الجامعات نجحت بشكلٍ ملحوظ.

وأضاف نجاح كبير رغم التحديات آلاف من الشباب شاركوا في اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي نظمته جامعه حلوان في الفتره من 8 إلى 14 سبتمبر 2023 الجاري تحت شعار الجمهوريه الجديده حلم وطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الأسبوع أقيم بتجهيزات ضخمة وسط عقد عشرات الفعاليات ومنافسات حماسية واستعدادات لوجستية تمت على أكمل وجه في وقت قياسي، وأكثر ما يميز الأسبوع الثالث عشر هو تنوعه في كافة المجالات، والفعاليات والمسابقات بشكل غير مسبوق، وشهد استقال لكافة الجامعات من كل المحافظات.

كما تم عقد ندوات وورش عمل بحثية ونقاشات في كافة المجالات العلمية والنفسية وريادة الأعمال وغيرها، وكرنفالات وحفلات كورال واستعراضات وعروض مسرحية متميزة، وعدد كبير من الفعاليات الرياضية في كل الألعاب تنس الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد، القدم، والمعارض العلمية والفنية ومسابقات الميكاترونيك، والمعلومات العامة والشطرنج، البحث العلمي، والبرمجة.

وأقيم خلال فعاليات الأسبوع دوري للالعاب الالكترونية ومسابقات الحديث، القرآن الكريم، افضل عرض تقديمي، صحف الحائط، وورش عمل ومعارض لكليات الفنون، وأنشطة الجوالة ورحلات لاهم المعالم السياحية والتاريخية.