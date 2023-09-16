بعد صناعة هاتريك أمام ولفرهامبتون.. صلاح ملك الأسيست بالدوري الإنجليزي

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إنجازات جديدة خلال فوز فريقه على ولفرهامبتون، في المباراة التي جمعتهم على ملعب مولينيو، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بات محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف فى تاريخ البريميرليج بـ64 "أسيست"، متخطيا الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق، بعدما صنع الفرعون لزملائه 3 أهداف خلال المباراة سجلهم كودي جاكبو فى الدقيقة 55 وأندرو روبرتسون فى الدقيقة 84، وهيرفى إليوت في الدقيقة 90.

ولم يكتف صلاح بلقب ملك الأسيست إفريقيا في الدوري الإنجليزي بل حقق رقما آخر، حيث أصبح رابع لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع فى 5 مباريات متتالية خارج الديار بعدما صنع 9 أهداف فى آخر 5 مباريات خارج آنفيلد.

بهذا الفوز، اعتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.