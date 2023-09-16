الدوري الإسباني.. جريزمان وموراتا يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على فالنسيا بملعب ميستايا، إذ ينطلق اللقاء في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا، هجوم الأتلتي أمام الخفافيش، على أن يجلس أنخيل كوريا على مقاعد البدلاء.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أزبيليكويتا - سافيتش - فيتسل - هرموسو.

خط الوسط: يورينتي - باريوس - ليمار - ريكيلمي.

وفي الهجوم: جريزمان - موراتا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد فالنسيا بالمركز الحادي عشر وفي رصيده 6 نقاط.