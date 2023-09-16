القبض على شاب تسلق جدار اسطبلات ملك بريطانيا

أعلنت الشرطة في لندن إنها ألقت القبض على شاب في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت، بعد رصده وهو يتسلق جدارا ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر باكنجهام.

وتلقى رجال الشرطة تقارير في الساعة 1:25 صباح اليوم السبت "0025 بتوقيت جرينتش "عن الشاب الذي يتسلق الجدار لدخول الإسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.

وقالت الشرطة إن شابا يبلغ من العمر 25 عاما ، ألقي القبض عليه خارج الإسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.