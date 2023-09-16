السيسي: «من فضل ربنا إننا بننتج غاز وإلا كنا هنبقى في مشكلة كبيرة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، اليوم السبت، إن إنتاج مصر للغاز ده إنجاز كبير قائلا: "ده من فضل ربنا لو مكنش عندنا إنتاج للغاز المشكلة كانت هتبقى كبيرة".

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم السيارات الموجودة بمصر يصل إلى ١٠ مليون سيارة والدولة تعدادها وصل لـ ١٠٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى أن مصر تستضيف على أراضيها حوالي ٩ ملايين زائر.

وشكر الرئيس السيسي المواطنين المصريين على الصبر والتحمل، طالبا من الله الإعانة للجميع، مضيفا أن مصر في سياستها وتعاملها ناجحة، قائلا:" احنا مبنأذيش حد وفي تعاملتنا خير وبإيجابية وعندما نواجه مشكلة يتم حلها بهدوء وصبر وطولة بال".