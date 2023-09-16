خلاف على سعر جراب موبايل.. استمرار حبس متهم بقتل صاحب محل بالطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس متهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لأنه متهم بقتل صاحب محل موبايلات، بعد نشوب مشاجرة بينهما علي سعر “جراب” موبايل.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، و طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب انتهاء كافة الإجراءات الرسمية اللازمة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة التعدى على مالك محل هواتف محمولة ووفاته، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم).. وبمواجهة المتهم اعترف امام اللواء محمد الشروقاي مديرالإدراة العامة لمباحث الجيزة، بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.