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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز
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أنتهي منذ قليل الاجتماع الفني  لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر الأحد على استاد بيلي كيجالي في رواندا، في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الفريق صاحب الأرض اللون الأبيض في الأسود بينما يرتدي الحارس اللون الأخضر.

ويظهر نادي بيراميدز في اللقاء بقميصه الجديد الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني الذي عقد بقاعة مؤتمرات ملعب بيلي كيجالي، أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

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الجيش الرواندي وبيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا استاد بيلي كيجالي
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