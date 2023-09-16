3 ميداليات جديدة لمصر في السباحة بالزعانف بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

توجت بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بثلاث ميداليات جديدة تضاف لرصيد مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

حيث حقق المنتخب الوطني في الفترة الصباحية من اليوم الختامي ذهبيتين وفضية.

وجاءت ميداليات مصر في الفترة الصباحية كالتالي:

فازت جميلة علي بالميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم مونو سيدات محققة زمن 42:48.2 متفوقة على سباحة ايطاليا زاغيت التي احرزت الفضية ولاعبة اليونان تسيانو التي حققت البرونزية

وسيطر سباحو مصر على سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال حيث توج مروان العمراوي بالميدالية الذهبية محققًا 20:50.8 ، واحرز مواطنه أحمد هشام رضوان الميدالية الفضية بزمن 22:19.4، فيما حقق الميدالية البرونزية سباح اليونان مانتزاكوس.

كما حقق باقي سباحي المنتخب الوطني نتائج جيدة باحتلال مراكز متقدمة في السباقات.

وكان المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف قد حصد في أول يومين 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين كالتالي:

فازت لوجين شوقي أبو الروس ، بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة المتوسطية الشاطئية، كما توجت بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة ايطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.

وأحرز أحمد هشام البرونزية في منافسات 200 زعانف مزدوجة بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وأحرز سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58 ، خلف سباحي اليونان.

ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

ويقود المنتخب فنيًا في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى.

ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة.

ويستمر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في تصدر الرياضات المصرية من حيث التتويج بميداليات في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية حيث حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر 11 ميدالية وهو رصيد مصر في البطولة قبل انطلاق دورة هيراكليون، ويستمر في هذه الدورة في حصد ميداليات للبعثة المصرية.

وتضم سباقات السباحة بالزعانف في الدورة منافسات داخل حمام السباحة وعددها 16 سباقا بالإضافة إلى 5 سباقات تقام في المياه المفتوحة، وذلك بمشاركة 82 سباحًا بواقع 42 رجال و40 سيدات.

وافتتح الخماسي الحديث التتويج لبعثة مصر في هيراكليون باليونان بالحصول على برونزية الزوجي المختلط من خلال الثنائي يوسف بيومي وحبيبة هيثم.