تحرير 33 محضرا لمنشآت طبية خاصة بالمنيا مخالفة خلال شهر أغسطس

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم المرور على 589 منشأة طبية خاصة ما بين (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل )، موضحا ًأن الحملات أسفرت عن ضبط 294 منشأة مخالفة، وتحرير 33 محضر غلق إداري، بالإضافة إلى تنفيذ 32 قرار غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة.



وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، انه تم انذار 170 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة تحرير محضر ضبط أدوية داخل عيادة خاصة.



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