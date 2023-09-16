ندوة توعوية بمياه الشرب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الاوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للائمه والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة الابراهيمية لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ علي مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوه هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.