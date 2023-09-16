مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة في المحلة

شهدت عزبة حمد التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة عزبة حمد بجوار كوبري الرباط ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية، تلقت أخطارا بغرق محمد أيمن حمودة يبلغ من العمر " 15 عاما- طالب"، في ترعة عزبة حمد بجوار كوبري الرباط في نطاق المحلة الكبرى، وانتقلت الأجهزة الأمنية والانقاذ النهرى، وتم الدفع بسيارة اسعاف وانتشال الجثة بعد ساعات من تمشيط الترعة والبحث عن جثمان الغريق.



وتبين من التحريات، أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا أثناء الاستحمام داخل الترعة وجرفة التيار المائي ولعدم قدرته علي السباحة توفي، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى العام.



وأفاد مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.