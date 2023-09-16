ثاني بطولة وأول نهائي.. خسارة مزدوجة لـ"كولر" بعد ضياع السوبر الأفريقي

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعادة لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف بالسعودية.

وتعتبر هذه البطولة الثانية التي يخسرها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مع الفريق الأحمر، منذ توليه القيادة الفنية قبل عام، بعد خسارة كأس العالم للأندية في نسختها الأخير.

وخسر مارسيل كولر اول مباراة نهائية مع الأهلي بعدما توج بـ4 نهائيات في الموسم الماضي هي نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام الوداد المغربي نهائي كأس مصر ضد بيراميدز ونهائي السوبر المصري مرتين ضد الزمالك وبيراميدز على التوالي.

وحقق "كولر" مع الأهلي 5 بطولات محلية وقارية في أول موسم له، وهي بطولتي كأس السوبر المحلي، والدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا، وبطولة كأس مصر