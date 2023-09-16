7747 سيدة يستفيدن من "حقك تنظمي" بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ ٧٧٤٧ سيدة على مستوى المحافظة منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الثانية بلغ ٤٩٤٥، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات والمستشفيات، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التي تستهدف المناطق النائية، وذلك بالإضافة إلى إقامة معارض للسلع المصنعة بواسطة السيدات المترددات على نوادى المرأة.

وذكر محمد المياح، مدير نظم المعلومات بإدارة تنظيم الأسرة، أن عدد السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة كان ٦٦٧٥ منتفعة، متضمنا ١٥٨ منتفعة باللولب الهرموني و١١٢٠ منتفعة باللولب النحاسي و٣٠٦ منتفعات بكبسولات الامبلانون.

‏يأتي ذلك بالاضافة الى عمل ١٥١٥ جلسة سونار وتقديم ٤٤٧٦ جلسة مشورة و تقديم ٤٩٩ متابعة حمل كما تضمنت الحملة تقديم عدد ٢٠٢٦ كشف نسا و ١٣٧٨ كشف باطنة و ١٣٢ كشف اطفال.

تأتي الحملة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة هالة هدية مدير ادارة تنظيم الاسرة.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".