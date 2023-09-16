ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

راغدة شلهوب لـ«البوابة نيوز»: برامج المرأة ستظل الجدل الأزلي وعلى المتلقي الوعي لها

الإعلامية راغدة شلهوب
الإعلامية راغدة شلهوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قالت الإعلامية راغدة شلهوب إنها ترى أن قضايا المرأة وخاصة علاقتها بالرجل سيظل الجدل الأزلي من بين كافة القضايا المجتمعية.

وأضافت «شلهوب» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: بالفعل من خلال البرامج الاجتماعية يتم تسليط الضوء على قضايا المرأة عبر البرامج التليفزيونية لايجاد حلول ولكن المهم يكون للمتلقي وعي كافي حتي لا يُساق وراء كل ما يقال عبر الشاشة. 

وأوضحت «شلهوب»، أنه ليس من الضروري أن كل ما يناقش عن المرأة في البرامج ذات جدوى لأن هناك قضايا يتم مناقشتها تكون جدالية وغير مجدية للمشاهد تمامًا. 

وطالبت القائمين على اختيار المحتوى ورؤساء القنوات الفضائية التأني في اختيار الموضوعات الهادفة التي تفيد المرأة والمجتمع والعمل علي تقديم شيء مفيد والابتعاد عن التريندات والجدل.

 

ads
برامج المرأة ستظل الجدل الأزلي راغدة شلهوب البوابة نيوز
ads