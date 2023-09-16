راغدة شلهوب لـ«البوابة نيوز»: برامج المرأة ستظل الجدل الأزلي وعلى المتلقي الوعي لها

قالت الإعلامية راغدة شلهوب إنها ترى أن قضايا المرأة وخاصة علاقتها بالرجل سيظل الجدل الأزلي من بين كافة القضايا المجتمعية.

وأضافت «شلهوب» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: بالفعل من خلال البرامج الاجتماعية يتم تسليط الضوء على قضايا المرأة عبر البرامج التليفزيونية لايجاد حلول ولكن المهم يكون للمتلقي وعي كافي حتي لا يُساق وراء كل ما يقال عبر الشاشة.

وأوضحت «شلهوب»، أنه ليس من الضروري أن كل ما يناقش عن المرأة في البرامج ذات جدوى لأن هناك قضايا يتم مناقشتها تكون جدالية وغير مجدية للمشاهد تمامًا.

وطالبت القائمين على اختيار المحتوى ورؤساء القنوات الفضائية التأني في اختيار الموضوعات الهادفة التي تفيد المرأة والمجتمع والعمل علي تقديم شيء مفيد والابتعاد عن التريندات والجدل.