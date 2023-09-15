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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحماية المدنية الجزائرية: العثور على 18 ضحية منذ بدء عمليات البحث بليبيا

درنة
درنة
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن عملياتها في مجال البحث والتنقيب في مدينة درنة الليبية، منذ الثلاثاء الماضي، أسفرت عن العثور على 18 ضحية.

وأوضحت في بيان أنه تم العثور، اليوم الجمعة، على 7 ضحايا، فيما لا تزال عمليات البحث والتنقيب مستمرة بالاستعانة بفرقة البحث والإنقاذ والفرقة الطبية والكلاب المدربة.

كانت الجزائر قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى ليبيا، وذلك إثر الإعصار الذي ضرب عددًا من مدنها.

وشملت هذه المساعدات مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات.

مدينة درنة الليبية الاعصار مجال البحث والتنقيب الحماية المدنية الجزائرية
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