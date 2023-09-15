أهالي الكوم الأحمر يستغيثون بمحافظ المنيا: "عايزين مدرسة"

أرسل عدد من أهالي قرية الكوم الأحمر بالمنيا مناشدة للبوابة نيوز لإيصال صوتهم للواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الجمعة لحل عدد من مشاكل القرية أبرزها عدم وجود مدارس لديهم سوي مدرسة ابتدائية وحيدة

حيث ذكر الأهالي في مناشدتهم (ياريت صوتنا يوصل الى معالي الوزير المحافظ نحن تجمع سكاني الكوم الاحمر وعزبه حنا وعزبه اليمامه وابو غزالي التابعين لقريه بني غني سمالوط المنيا يوجد ارض تابعه لهيئه الاثار بمساحه كبيره جدا غير مستغله وأننا يقال عنا غير موجدين برنامج فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمه لماذا والأرض موجوده مع أن هذا التجمع السكاني به مدرسه واحده فقط ابتدائي ونبعد عن القريه الام 4000 متر هل هذا يعقل نرجو منكم استاذنا الفاضل المحترم الصحفي المتألق دائما عرض الأمر على معالي الوزير المحافظ )