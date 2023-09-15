إزالة ٤ حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمطاى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا اليوم الجمعة تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف نواب المركز إزالة في المهد لعدد ٤حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بكل من قطاع ابو عزيز وحي غرب المدينه بمساحه ٢٧٨٥ متر بواقع ازاله ١حاله بقريه ابو عزيز وازاله حاله ارض زراعيه بمساحه ١٤ قيراط بقريه لطف الله التابعه لمجلس قروي ابو عزيز

وتم إزالة التعدي وحرث الأرض بعد نظافتها وأخذ تعهد على المخالف بعدم التعدي واعدادها للزراعه مره اخرى و ازاله ٢حاله بحى غرب المدينه باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس قريه ابو عزيز ورئيس حي غرب المدينه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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