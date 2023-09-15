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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة ٤ حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمطاى

إزالة ٤حالات تعدي
إزالة ٤حالات تعدي بمطاى
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا اليوم الجمعة تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف نواب المركز إزالة في المهد  لعدد ٤حالات  تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بكل من قطاع ابو عزيز وحي غرب المدينه  بمساحه  ٢٧٨٥ متر بواقع ازاله ١حاله بقريه  ابو عزيز وازاله حاله ارض زراعيه بمساحه ١٤ قيراط بقريه لطف الله التابعه لمجلس قروي ابو عزيز 

 

وتم إزالة التعدي وحرث الأرض بعد نظافتها وأخذ تعهد على المخالف بعدم التعدي واعدادها للزراعه مره اخرى و ازاله ٢حاله  بحى غرب المدينه باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس قريه ابو عزيز  ورئيس حي غرب المدينه ومسئولي التنظيم  ومسئولي الجمعيه الزراعيه. 
وتواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملات ازالة حملات ازالة التعديات المحاسب هشام فايز رئيس مدينة مطاي
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