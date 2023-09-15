جدول مباريات سلة الزمالك في بطولة قطر الدولية

تنطلق في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بطولة قطر الدولية لكرة السلة التي يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك بمشاركة 8 أندية هي الزمالك - الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي.

يخوض سلة الزمالك مبارياته في المجموعة بجانب كل من الاهلي الليبي والعربي الكويتي و ميرالكو بواتس الفلبيني

جاء موعد مباريات الزمالك كالتالي

الجولة الأولي

الاثنين

25/9/2023

الزمالك والأهلي الليبي

الجوله الثانية

الثلاثاء

26/9/2023

الزمالك والعربي الكويتي

الجوله الثالثة

الأربعاء

27/9/2023

الزمالك وميرالكو بواتس الفلبيني

يتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.