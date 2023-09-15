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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جدول مباريات سلة الزمالك في بطولة قطر الدولية

أحمد مرعي
أحمد مرعي
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تنطلق في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بطولة قطر الدولية لكرة السلة التي يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك بمشاركة 8 أندية هي الزمالك - الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي.

يخوض سلة الزمالك مبارياته في المجموعة بجانب كل من الاهلي الليبي والعربي الكويتي و ميرالكو بواتس الفلبيني 
جاء موعد مباريات الزمالك كالتالي 
الجولة الأولي 
الاثنين

25/9/2023
الزمالك والأهلي الليبي

الجوله الثانية
الثلاثاء

26/9/2023
الزمالك والعربي الكويتي 
الجوله الثالثة 
الأربعاء 
27/9/2023

الزمالك وميرالكو بواتس الفلبيني

يتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

طولة قطر الدولية لكرة السلة الزمالك نادي الزمالك
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