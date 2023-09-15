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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. محمد شريف أساسي مع الخليج أمام الفتح

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج
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أعلن البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفتح، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف الخليج، نظيره الفتح اليوم الجمعة، بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج أمام الفتح، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد في شباك الشباب بالجولة الماضية، بعد الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الأهلي لمدة موسمين.

يحتل الخليج، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 5 نقاط، فيما يأتي الفتح ثامنًا بـ8 نقاط.

تشكيل الخليج أمام الفتح

تشكيل الخليج
الخليج محمد شريف الفتح الدوري السعودي تشكيل الخليج
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