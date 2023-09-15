الدوري السعودي.. محمد شريف أساسي مع الخليج أمام الفتح

أعلن البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفتح، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف الخليج، نظيره الفتح اليوم الجمعة، بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج أمام الفتح، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد في شباك الشباب بالجولة الماضية، بعد الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الأهلي لمدة موسمين.

يحتل الخليج، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 5 نقاط، فيما يأتي الفتح ثامنًا بـ8 نقاط.

تشكيل الخليج أمام الفتح