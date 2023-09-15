أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 05:19 م

لاتزال اسعار الذهب في مصر مستقرة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة المختلفة منذ معاملات أمس الخميس.

وسجل عيار 18 حوالي 1873 جنيه للبيع و 1881 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1457 جنيه للبيع و 1463 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 21 حوالي 2185 جنيه للبيع و 2195 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2497 جنيه للبيع و 2509 جنيه للشراء .

وصل سعر أوقية الذه لنحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.02 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.5 مليون جنيه و 2.51 مليون جنيه للشراء.

