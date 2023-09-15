لاتزال اسعار الذهب في مصر مستقرة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة المختلفة منذ معاملات أمس الخميس.
وسجل عيار 18 حوالي 1873 جنيه للبيع و 1881 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1457 جنيه للبيع و 1463 جنيه للشراء.
بلغ سعر عيار 21 حوالي 2185 جنيه للبيع و 2195 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2497 جنيه للبيع و 2509 جنيه للشراء .
وصل سعر أوقية الذه لنحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.02 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.
وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.5 مليون جنيه و 2.51 مليون جنيه للشراء.
اقتصاد
أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023
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لاتزال اسعار الذهب في مصر مستقرة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة المختلفة منذ معاملات أمس الخميس.
لاتزال اسعار الذهب في مصر مستقرة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة المختلفة منذ معاملات أمس الخميس.