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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"المركزي الروسي" يرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 13% سنويا

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
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قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا، وذلك بسبب أن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة.
وعدل البنك المركزي الروسي - في اجتماع مجلس الإدارة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - توقعاته لسعر برميل النفط الروسي والتضخم للعام 2023، حيث أشار إلى أن التضخم في نهاية 2023 سيكون عند مستوى 6% - 7% والذي كان متوقعا في السابق 5% - 6.5%، ومتوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" في 2023 إلى 60 دولارا (وكان في السابق 55 دولارا للبرميل).
وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بنسبة 1.5% - 2.5% في هذا العام، وعند 0.5% - 1.5% في عام 2024، وعند 1% - 2% في عام 2025، وعند 1.5% - 2.5% في عام 2026.
وكانت آراء المحللين والخبراء قد انقسمت حول قرار المركزي الروسي، إذ توقع فريق أن يبقي البنك سعر الفائدة دون تغيير، وخاصة أنه رفع سعرها بواقع 3.5% قبل نحو شهر، بينما توقع آخرون رفع سعر الفائدة بين 1% و3%.
يشار إلى أن المركزي الروسي قد قرر في منتصف أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا لدعم العملة الروسية.

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