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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منه فضالى تشارك جمهورها أحدث ظهور لها من باريس

منه فضالى
منه فضالى
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نشرت الفنانة منه فضالى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعه من الصور لأحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

وعلقت على الصور "صباح الخير من فرنسا"، وظهرت من خلال الصور من أمام برج إيفل بفرنسا، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور فى التعليقات.

شاركت الفنانة منه فضالى فى السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، مى كساب، منه فضالى، إيمان العاصى، زينة، هالة صدقى، عصام السقا، والإخراج محمد سامى.

يذكر أن  محمد سامى مخرج مسلسل "جعفر العمدة" أعلن عن العمل على الجزء الثانى من المسلسل، ولم يحدد حتى الآن هل سيلحق بالموسم الرمضانى القبل أم لا.

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IMG_20230915_150314
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IMG_20230915_150258
IMG_20230915_150338
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IMG_20230915_150247
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منة فضالي برج إيفل فرنسا محمد رمضان جعفر العمدة
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