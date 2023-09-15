السكة الحديد: إعادة تشغيل قطاري 523/ 524 على خط القاهرة/ القناطر الخيرية

أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس)، وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ).

كما أعلنت الهيئة عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس تزامناً مع إنتهاء موسم الصيف وذلك ابتداءاً من يوم الجمعة القادم 29 / 9 على النحو الآتى:

إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم ايقاف تشغيل قطار 772/773 النوم (القاهرة / مرسى مطروح) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023.

وإعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم ايقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023.