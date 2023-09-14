بالفيديو.. عبد الرحمن رشدي يطرح أغنية "ياما"

طرح المطرب عبدالرحمن رشدي، اليوم، أغنيتة الجديدة بعنوان "ياما" عبر المنصات المختلفة، وهى كلمات محمد الشافعي، وألحان عبدالرحمن رشدي، وتوزيع زجا، وتعد هذه الأغنية الثالثة لعبدالرحمن خلال هذا العام، حيث سبق وطرح أغنية "شفت مآسي" و"يا دنيا".

سبق وان تعاون عبدالرحمن رشدي مع عدد من المطربين منهم: أمير عيد في أغنية "فصام"، و"الرزق" مع محمد الليثي، "نشكي لمين" مع أحمد كامل.

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن رشدي بدأ مشواره الفني عام ٢٠١٥، وفي وقت قصير اثبت وجوده على الساحة الفنية، حيث كان أول ظهور له مع فرقة كايروكي في حفل ردبل ساوند كلاش وكانت نقطة الانطلاق حيث في نفس العام تعاون مع مصطفي حسني بتقديم اغاني في حلقات برنامج إنسان جديد.

وفي عام ٢٠١٧ تعاون مع كايروكي في البوم نقطه بيضا في أغنية نقطة بيضا ١ و٢ وبسبب هذه الاغنيه بدا في الظهور في حفلات كايروكي والتي تسببت في ظهوره بشكل مختلف في الساحه الفنيه.

وفي عام ٢٠١٨ بدأ رحلته في تحضير الألبوم والتعاون معه الموزع معتز ماضي وكان هذا الألبوم فيه ١٠ أغاني والذي تم طرحه في عام ٢٠٢١، وفي هذا الألبوم طرحت أغنية "انت الاحباب" من كلمات وألحان عبدالرحمن رشدي، والتي حققت انتشار غير مسبوق وصل إلى ٢٠ مليون مستمع.