وزير التموين يعلن عودة العمل لخدمات البطاقات عبر مصر الرقمية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة علي بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض اهلا مدارس بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك و ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، أنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة القادمة



كان قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف و الفاقد .

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية .

وشددت على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.

في سياق آخر قال وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم التنبيه على مديري مديريات التموين في الجمهورية العمل على جودة رغيف الخبز البلدي المدعم والدقيق المدعم في ظل ارتفاع الأسعار لتخفيف العبء عن المواطن.

وطالب المصيلحي المواطنين الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التموين لتقييم المخبز البلدي المدعم الذي يتعامل معه في صرف الخبز المدعم، وسيتم اخذ البيانات وتحليلها يوميًا، مؤكدا ان تفاعل المواطن في استخدام الاستبيان الخاص بمنظومة الخبز مطلوب لتقييم مستوي الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين.

وأكد أنه سيتم افتتاح معرض " اهلا مدارس " في محافظة الجيزة الأحد القادم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.