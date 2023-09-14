بنزيما يقود اتحاد جدة لصدارة الدوري السعودي بالفوز على الأخدود.. فيديو

قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة، مساء اليوم الخميس، لانتصار على الأخدود بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ونجح بنزيما في قيادة العميد لتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا بالفوز على الأخدود، بفضل الهدف الذي أحرزه بطريقة رائعة في الدقيقة 72 بركبته، لحظة خروج حارس الأخدود من مرماه داخل منطقة الجزاء.

وحاول الأخدود بعد هدف بنزيما، إدراك التعادل، لكن جروهي حارس مرمى اتحاد جدة، تصدى لكل محاولات أصحاب الأرض لهز الشباك.

بهذه النتيجة، يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، متقدمًا على الهلال والتعاون صاحبي المركزين الثاني والثالث بـ13 نقطة، فيما توقف رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.