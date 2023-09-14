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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسرع 20 لاعبًا بالعالم| تريزيجيه ينافس مبابي.. وصلاح في مركز متأخر

تريزيجيه - محمد صلاح
تريزيجيه - محمد صلاح
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كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن قائمة أسرع 20 لاعبًا في العالم، التي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بمركز متأخر بالرغم من احتلال زميله بالمنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، مركز متقدم خلف نجوم العالم.

ونشرت صحيفة «Light» النيجيرية، تقريرًا توضح من خلاله أسرع لاعبي العالم، في قائمة تضم 20 لاعبًا.

ووضعت الصحيفة، الثنائي المصري محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ضمن القائمة، بجانب بعض نجوم العالم، مثل: كيليان مبابي وكايل والكر، بالإضافة إلى ألفونسو ديفيز وإيرلينج هالاند.

تريزيجيه 

وحل تريزيجيه في المرتبة الثالثة كأسرع لاعبي العالم بسرعة 37.5 كم / ساعة، خلف مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الأول، ووالكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي في وصافة القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تريزيجيه، كان من ضمن أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي قبل رحيله عن أستون فيلا وانتقاله إلى طرابزون سبور.

محمد صلاح

ويتصدر مبابي، القائمة بسرعة  38 كم / ساعة، التي شهدت تواجد الفرعون المصري محمد صلاح في المركز الـ12 بسرعة 36.6 كم / ساعة، بينما جاء في المركز الـ20 ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، ثم هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الـ19 والمغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ36.4، والويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني السابق في المركز الخامس بسرعة 36.9 كم / ساعة.

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