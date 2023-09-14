رسميا.. الأهلي يفقد موديست في السوبر الأفريقي

تأكد بشكل رسمي غياب انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد عن قائمة السوبر الإفريقي، بعد رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم قيد اللاعب بسبب عدم قيده في القائمة الأولى.

واعترض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على قيد اللاعب أنتوني موديست، بسبب كونه صفقة جديدة ولكن أكد لمسئولي الأهلي أحقيته في استبدال أي لاعب بشرط أن يكون في نفس القائمة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول مساء الأمس على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، يوم ١٥ سبتمبر بالسعودية.