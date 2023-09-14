البطريرك يوسف العبسي يزور أبرشية بادربورن

التقى البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، خلال زيارته إلى أبرشية بادربورن، بالأسقف المساعد الدكتور دومنيكوس ماير ممثل مجلس أساقفة ألمانيا للكنائس الشرقية المرتبطة بروما، ومع مدير الأبرشية المونسنيور الدكتور مايكل بريديك، بحضور وفد من الكنيسة الملكية ومن مؤتمر الأساقفة الألمان وأبرشية بادربورن، وتحاوروا حول وضع المسيحيين الملكيين الروم الكاثوليك في ألمانيا.
أكد المطران ماير، تزايد عدد المسيحيين الملكيين الروم الكاثوليك في ألمانيا، وكانت مسألة كيفية تزويد هؤلاء المسيحيين في ألمانيا بالرعاية الرعوية بشكل أفضل أحد المواضيع الرئيسية التي ركز عليها الاجتماع في بادربورن. ”يوفر الدين والتدين، خاصة بالنسبة للاجئين، قطعة من الوطن. يؤكد الأسقف المساعد دومينيكوس أن طقوس الكنيسة الليتورجية المألوفة توفر الأمن.
ورافق البطريرك يوسف العبسي ممثلون آخرون عن الكنيسة الملكية: المطران ياسر عياش هو رئيس أساقفة الأردن لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك والنائب البطريركي في القدس. الأرشمندريت مياس عبود رئيس إرسالية الروم الملكيين الكاثوليك في ألمانيا، والأب غريغوار ساسين مسؤول الشبيبة في البطريركية، بالإضافة إلى الأسقف المساعد دومينيكوس كممثل عن DBK ومدير الأبرشية، المونسنيور الدكتور أكمل بريديك ، الدكتور لوقا شرايبر بصفته المدير الوطني لمؤتمر الأساقفة للرعاية الرعوية للمسيحيين الأجانب ويواخيم كونراد هاسه بصفته الشخص المسؤول عن أبرشية بادربورن للرعاية الرعوية باللغة الأم والطقوس الأخرى.