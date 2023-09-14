الصور الرسمية الأولى لمسلسل "غريزيلدا" 

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "غريزيلدا" الصور الرسمية الأولى له، حيث تلعب فيه النجمة صوفيا فيرغارا دور غريزيلدا بلانكو، وشاركت في تأليف العمل إلى جانب كل من إريك نيومان "Narcos" والمخرج أندرياس بياز، يتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على إحدى المنصات خلال شهر يناير المقبل 2024.

وقال إريك نيومان، المؤلف المشارك والمنتج المنفذ للمسلسل في بيان صحفي: "تجمع بين صوفيا والشخصية التي لعبتها في المسلسل صفات كثيرة، فهي أيضًا كولومبية وأم عازبة جاءت إلى أمريكا ونجحت في بناء امبراطوريتها الخاصة وإن شغف صوفيا الكبير بتقديم قصة غريزيلدا كان الدافع الأساسي وراء هذا العمل، أعتقد بأن صوفيا ستدهش الجمهور في قدرتها على أداء الجانب المظلم من شخصية غريزيلدا بكل مهارة، وهو دور بعيد جدًا عن أدوارها الكوميدية التي اشتهرت بها ولربما كان هذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لها في المسلسل، وقد كان من الرائع أن نراها تنجح وتتألق في هذا الدور".

من جانبه قال أندرياس بياز، المخرج والمنتج التنفيذي: "تظهر غريزيلدا في بداية المسلسل كامرأة تعمل في مجال يسيطر عليه الرجال، وبمرور الوقت، نرى كيف تحولت شخصيتها وبدأت بالقمع والظلم لتثير الرعب في قلوب من حولها، وتظهر هذه الازدواجية في شخصيتها جلية بعد ذلك. وقد أتقنت صوفيا فيرغارا بكل مهارة أداء هذه الشخصية بكل ما فيها من ازدواجية".

من بطولة النجمة صوفيا فيرغارا، يتناول مسلسل "غريزيلدا" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "غريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، تمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".

الإخراج لأندرياس بياز، التأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.

الإنتاج التنفيذي إريك نيومان وأندرياس بياز، الفريق الذي تولى إخراج وإنتاج مسلسل "ناركوس" و"ناركوس المكسيك، إلى جانب دوج ميرو، وإتجريد إسكاجيدا، وكارلو برنارد، وصوفيا فيرغارا، ولويس بالاجور وشركة "لاتين وورلد إنترتيمنت".

العمل بطولة صوفيا فيرغارا، ألبرتو جويرا، كريستيان تابان، مارتن رودريغيز، جوليانا أيدن مارتينز، فانيسا فرليتو.