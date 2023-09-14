الأحد.. بدء التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس

تستقبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الاحد المقبل، التحويلات الالكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة.

ومن المقرر أن يستمر استقبال التحويلات الالكترونية مدة اسبوع بدءًا من يوم الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى يوم السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣وذلك تيسيراً على أولياء الأمور، وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة أيمن موسى مدير عام المديرية.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قد أغلقت يوم ١٥ أغسطس الجاري باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، ثم تم فتح باب التقديم للتحويلات الالكترونية للتلاميذ من يوم الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ إلى يوم السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣.