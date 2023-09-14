قافلة طبية جديدة لتقديم الرعاية الصحية فى الفيوم

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 92 مريض ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم .

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر إحتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا ان المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والاسر الاكثر احتياجًا بقرى قلمشاه وقصر الباسل والعزبه الغربيه وعزبة قلمشاه بمركز اطسا فى محافظة الفيوم.

وأشار الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأضاف، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيره تسليم مشروعات صغيره ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.