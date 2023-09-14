عسكري روسي: تدمير مركز قيادة أوكراني ومركز للتحكم بالطائرات المسيرة في دونيتسك

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 11:33 ص

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الجنوبية الروسية جورجي ميناشفيلي، إن المجموعة القتالية دمرت مركز قيادة أوكراني ومركزا آخرا للتحكم بالطائرات بدون طيار في دونيتسك.

وأضاف ميناشفيلي لوكالة أنباء تاس الروسية: "قصفت مدفعية المجموعة القتالية موقع انتشار مؤقت للواء الميكانيكي 110 التابع للجيش الأوكراني، ومركزا للتحكم في الطائرات بدون طيار ومركز قيادة في كراسنوجوروفكا وأفدييفكا، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث سيارات مع مجموعات تخريبية واستطلاعية وموقع لقاذفة قنابل يدوية".

ووفقا للمتحدث باسم المجموعة القتالية، قام الطيران التابع للمجموعة بشن غارات جوية على مناطق نشر الأسلحة والمركبات القتالية التابعة للواء الهجوم الثالث ولواء الدفاع الأوكراني رقم 118 بالقرب من ستوبوتشكا.

وأضاف ميناشفيلي أيضا إن أوكرانيا فقدت جراء القصف الروسي، نظام M119 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر في ديليفكا، ومستودع ذخيرة ومخبأ في سبورنوي، وتسع قذائف هاون في كراسنوجوروفكا ومناطق أخرى.