تفاصيل إطلاق قبائل مطروح مبادرة لدعم المتضررين من إعصار دانيال في ليبيا

كشف الشيخ فتحي العاصي أحد أبناء قبائل مطروح، تفاصيل إطلاق قبائل مطروح مبادرة لدعم المتضررين من إعصار دانيال بدولة ليبيا، موضحًا: «مع بداية الكارثة جهزنا المساكن والشقق وجهزنا فندقا في السلوم».

وأضاف العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس ،على القناة الأولى والفضائية المصرية: «معتادون على هذا الأمر مع أشقائنا في ليبيا، وان نكون يدا واحدة في الأزمات، وعندما وقعت هذه الكارثة العالمية أفجعتنا جميعا وانهارت السدود وكان هناك البعض الذي يتعامل مع هذا الأمر أنه مجرد كميات أمطار قليلة».

وتابع أحد أبناء قبائل مطروح: «علمنا جيدا أننا أمام كارثة كبيرة وقررنا تقديم المساعدة بقدر الإمكان وفتحنا الشقق وجهزنا حوالي 3000 كفن والكل تجاوب معنا مثل رجال الأعمال وأهل البلد بعدما وجهت القيادة السياسية بتقديم الدعم لليبيا والمغرب بالأمس».

