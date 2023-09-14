تجديد حبس المتهمين بضرب عامل حتى الموت بمدينة بدر

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 09:43 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، بحبس 4 عمال لاعتدائهم بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بنطاق قسم شرطة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة، حال تواجده بالشقة محل سكنهم، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة، إلا أنه توفى أثناء ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.